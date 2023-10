Kauthar Bouchallikht trekt zich vanwege Israël terug van kandidatenlijst GroenLinks-PvdA: ‘Partijdemocratie ver te zoeken’

Het kwam hem op kritiek te staan van met name een deel van de GroenLinks-achterban. Een oproep om te rectificeren legde hij naast zich neer. “We hebben 75.000 leden en er zijn er drie die dit hebben gevraagd in een niet-verstuurde brief”, reageerde hij in NRC . “Ik sta achter ieder woord, iedere komma, alles wat ik hierover heb gezegd. En ik ben bereid om daarvoor te blijven staan. Ik hoef niks uit te leggen. Ik begrijp de emoties, maar als een terroristische organisatie een pogrom uitvoert… je moet wel je moraliteit op orde hebben.”

Bouchallikht laat in haar Instagram-verklaring doorschemeren dat er juist te weinig ruimte was om ‘maar’ te zeggen. Ze miste naar eigen zeggen context bij de afkeurende berichten over Hamas. “Context is geen ontkenning van de afschuwelijke daden door Hamas afgelopen weekend”, schrijft ze. “Context is het erkennen waar die vandaan komen, namelijk het handelen van de Israëlische regering, ook tegen de zin van vele Israëliërs en joodse mensen in: structurele bezetting en onderdrukking, schending van mensenrechten en internationale wetten, afpakken van sleutels, bouwen van muren. Deze ‘oorlog’ is niet plots begonnen, hij is al 75 jaar bezig. En die context heb ik consequent gemist in de uitingen van afgelopen week. Ook door mijn eigen partij.”