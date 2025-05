Katwijk: waar waren die ouders? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1045 keer bekeken • bewaren

Laten christenen zich ooit aanspreken op het wangedrag van hun geloofsgenoten?

Zaterdagavond stelde Tijs in zijn talkshow de Katwijkse ongeregeldheden aan de orde. Christenen voor Israël organiseerde in de al uit de negentiende eeuw daterende Nieuwe Kerk een soort bidstond voor de verjaardag van de Joodse staat. De Salafistische prediker Abou Hafs stuurde zijn broeders naar de vissersplaats om daar voor Palestina te demonsteren. Ze kwamen niet ver. Honderden lokale jongeren liepen storm in de dorpskern zodat de broeders door de politie in veiligheid moesten worden gebracht. Daarna kwam het toch tot ongeregeldheden.

Tuig, benoemen, optreden, die termen vielen niet tijdens het programma van Tijs. Een mevrouw van Christenen voor Israël vertelde hoe veilig ze zich voelde in de Nieuwe Kerk, die door beschermers omgeven was. Zij had prachtig gebeden. Alle gasten – van Katwijkse en christelijke huizen – spraken een half uur met meel in de mond. Op de sociale media ging het wel anders. Daar las je grote bewondering voor de Katwijkse jongeren die het opgenomen hadden voor de westerse beschaving en eindelijk een streep hadden getrokken.

En zo was iedereen blind voor de roze olifant in de kamer: het christendom. Het gewelddadige Katwijkse tuig liet zien wat het christendom wezenlijk inhoudt. Natuurlijk, de meeste christenen houden zich rustig en gedragen zich als verantwoordelijke burgers maar dat komt omdat zij de regels van hun geloof opzij schuiven of zelf niet kennen. Je hoort ook nauwelijks protest tegen het wangedrag in Katwijk. Wel veel vergoelijkende taal. En massaal wegkijken. Christenen laten zich trouwens nooit aanspreken op het wangedrag van hun geloofsgenoten. Dat blijkt nu wel weer. Besef wel dat zij zweren op een bijbel die genocide als gode welgevallig werk aanmerkt. Lees maar wat de richteren in woord en daad daarover te zeggen hebben. Maak kennis met het gedrag van Jozuah, de veroveraar van het Beloofde Land.

Ondertussen vraagt een normaal mens zich na het aanschouwen van de schokkende beelden toch af: waar zijn die ouders? Hoe staat het met de opvoeding? Leren ze in Katwijk aan de keukentafel niet hoe men zich buiten de eigen kring dient te gedragen. Weten de autoriteiten eigenlijk wel wat er precies in de kerken van dat dorp wordt gepredikt. En welke boodschappen van haar er bij de jongeren worden ingeprent tijdens de catechisatie. Niet voor niets is die catechisatie verboden terrein voor buitenstaanders.

Wat voor nomen en waarden worden er eigenlijk onderwezen op al die scholen met de bijbel. Het optreden van Jozua? Hier een voorbeeldje:

“Nadat het leger was teruggekeerd, beval Jozua: ‘Haal die vijf koningen uit de grot en breng ze bij me.’ Zijn bevel werd uitgevoerd, de vijf koningen werden bij Jozua gebracht: de koningen van Jeruzalem, Hebron, Jarmut, Lachis en Eglon. Jozua liet het hele leger aantreden en riep de aanvoerders naar voren, de mannen die hem in de strijd terzijde hadden gestaan. ‘Zet jullie voet op de nek van die koningen,’ beval hij hun. Nadat ze dit hadden gedaan, zei hij: ‘Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen, blijf vastberaden en standvastig. De HEER zal met alle vijanden die jullie nog moeten bevechten hetzelfde doen als met deze koningen.’ En met die woorden sloeg Jozua de vijf koningen dood, waarna hij hen aan vijf bomen liet ophangen. Daar hingen ze tot de avond. Bij zonsondergang gaf Jozua bevel hen van de bomen te halen, hen in de grot te gooien waarin ze zich hadden verscholen en die met grote stenen af te sluiten. Die stenen liggen er tot op de dag van vandaag.

Jozua had op dezelfde dag Makkeda ingenomen en de koning en alle inwoners gedood. Hij bracht iedereen die er woonde om, hij liet geen mens in leven. Met de koning van Makkeda deed hij hetzelfde als hij met de koning van Jericho had gedaan.”

Dat is de bloeddorst in de ogen van de rellende bijbelvaste jeugd. Nogmaals: waar zijn die ouders? Of vinden die ouders het stiekem prachtig.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

