Kati Piri legt de dubbele standaard van de PVV genadeloos bloot

De ene lange arm is de andere niet voor de PVV. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri legt PVV’er Raymond de Roon tijdens een debat over buitenlandse inmenging een uitspraak voor van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. “Die zegt dat de joodse gemeenschap in Nederland wordt gediscrimineerd, dat ze het mikpunt wordt van xenofobe, antisemitische en racistische verwijten”, vertelt Piri. Daarin heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken groot gelijk, reageert De Roon. “Het is goed dat hij dat kenbaar maakt, het is ook zijn taak trouwens om dat te doen.”

Dan klapt de val van Piri dicht. “Dat is nou precies de dubbele standaard. Er stond eigenlijk ‘Turkse gemeenschap’ in plaats van ‘joodse gemeenschap’, en in plaats van ‘antisemitisme’ stond er ‘islamofobie’. Dit was een uitspraak van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. De reactie van het Nederlandse kabinet was dat de uitspraken van deze minister ‘ongeïnformeerd, ongewenst en ongepast’ waren. De heer De Roon ging vervolgens tekeer tegen het kabinet. Hij vond het ‘schandalig’ en verweet het kabinet de houding van een ‘slappe dweil’. ‘Hoe diep willen we buigen voor de Turken?’. Dat is die dubbele maat. We zien nu dat Israël vertelt wie we moeten vervolgen en hoe we moeten vervolgen. Er wordt een aanval geopend op de burgemeester van de hoofdstad. En dat noemt u geen ongewenste bemoeienis?”