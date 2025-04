Kati Piri (GL/PvdA): 'Dit kabinet weigert etnische zuivering, moord en annexatie te veroordelen' Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 246 keer bekeken • bewaren

GL-PvdA-Kamerlid Kati Piri draaide in een debat met Caspar Veldkamp de NSC-minister van Buitenlandse Zaken de duimschroeven aan over het wegkijken van het kabinet terwijl Israël de bevolking van Gaza volledig uitroeit. Ze riep Veldkamp op om de obligate praatjes nu eens achterwege te laten en daadwerkelijk op te treden, of anders af te treden, want: 'De geschiedenis zal hard oordelen over hen die in een positie waren om iets te doen, maar ervoor kozen om te zwijgen en weg te kijken.'

Kijk de bijdrage van Piri hierboven, of lees haar uitgesproken tekst hieronder:

"Dit kabinet hanteert geen enkele rode lijn voor Israëlische misdaden tegen de Palestijnen. We hadden al een sterk vermoeden, maar de premier heeft het afgelopen week ook gewoon uitgesproken. Dit kabinet weigert in alle toonaarden om een etnische zuivering, moord, annexatie en uithongering te veroordelen.

Ik had nooit gedacht dat de Nederlandse regering van welke politieke samenstelling dan ook tot dit morele dieptepunt zou zinken. Het is een doodsteek voor een onafhankelijke Palestijnse staat en de tweestatenoplossing, de nagel aan de doodskist van de internationale rechtsorde en het spugen in het gezicht van zowel de Palestijnse bevolking als de gijzelaars en hun families. We moeten straks weer luisteren naar hetzelfde riedeltje dat deze minister week in, week uit afdraait.

Eerst zal hij ons het Israëlisch perspectief schetsen. Let maar op, over het Palestijnse perspectief hoor je hem nooit. Vervolgens zal hij Kamerleden de maat nemen en ervan betichten niets van diplomatie begrepen te hebben.

Ten slotte zal hij zichzelf ook nog eens op de borst kloppen en vertellen hoeveel hij wel niet doet achter de schermen, zeker in vergelijking met zijn andere Europese collega's. Maar de goede luisteraar zal ook horen dat hij vandaag wederom niets zal bevestigen. Laat staan veroordelen dat Israël zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden.

Feit is, dit kabinet doet helemaal niets om deze massamoord te stoppen. Helemaal niets. Honderd kinderen per dag die in Gaza worden gedood.

En zelfs het dreigen met sancties tegen Israël gaat dit kabinet te ver. Voorzitter, ik kan slechts één plausibele verklaring bedenken hiervoor. Minister Veldkamp loopt aan de lijband van Wilders.

De leider van de grootste coalitiepartij die het niet nalaat om zijn grote bewondering voor Netanyahu en zijn misdaden kenbaar te maken. Het is pijnlijk om te zien hoe fatsoenlijke partijen als de VVD en de NSC zich in dit opzicht laten muilkorven door de PVV. Dat alles waar Nederland decennia lang voor stond als het ging om het opkomen van de internationale rechtsorde nu door dit kabinet door de plee wordt gespoeld.

Zelfs het aanspreken van de Israëlse ambassadeur op de koelbloedige executie van hulpverleners in Gaza liet minister Veldkamp liever aan zijn ambtenaren over. Mijn oproep aan deze minister is, pak uw moed bijeen en doe wat juist is. Doe alles wat in uw macht ligt om dit bloedbad te stoppen.

En als dat binnen deze coalitie niet kan, heb dan enig respect voor uzelf en stap op. Want de geschiedenis zal hard oordelen over hen die in een positie waren om iets te doen, maar ervoor kozen om te zwijgen en weg te kijken. Voorzitter, het is nu tijd voor een echt sanctiepakket tegen Israël.

Straffeloosheid moedigt het geweld juist aan. Stop alle militaire samenwerking. Geen wapens leveren aan, noch kopen van Israël.

Schort het associatieakkoord op. Plaats premier Netanyahu en zijn ministers op een EU-sanctielijst. Plaats gewelddadige kolonisten op de EU-terreurlijst. Verbied handel in producten die gemaakt zijn op de illegaal geannexeerde westelijke Jordaanoever."