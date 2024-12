Kat-en-muis-spel New York, de Monopoly-versie (and everyone is playing) Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 213 keer bekeken • bewaren

De wereld is gek geworden. De grootste onzin regeert (they are eating the cats and dogs). Complotten zijn aan de orde van de dag (omvolking/WHO/pizzagate). En volgens steeds meer jonge mannen is het enige recht van de vrouw het aanrecht (your body: my choice) and need i go on?

Als je het zo bekijkt is het niet zo vreemd dat er een neiging ontstaat om dan van álles maar een big joke te maken. If life is just a crazy game, then let's play it.

Neem bijvoorbeeld de moord - op klaarlichte dag - op Brian Thompson, afgelopen week op 4 december voor de deur van het New York Hilton Midtown in Manhattan, inderdaad, hartje New York.

Brian Thompson was in de stad om een jaarlijkse investeerdersvergadering bij te wonen voor UnitedHealth Group, het moederbedrijf van UnitedHealthcare. Hij werd midden op straat neergeschoten door een gemaskerde schutter die een grijs-bruine hoodie met een grijze rugtas droeg. Hij gebruikte een pistool met geluiddemper, en, hieruit blijkt dat ook dat de schutter kennelijk goed was voorbereid: in de hulzen van de kogels stonden de volgende woorden gegraveerd: vertragen, ontkennen, afzetten.

Dat zijn geen toevallige woorden want samen vormen ze een bekende uitdrukking in de verzekeringsindustrie over het niet uitbetalen van claims.

Maar dan begint het pas echt. Want de schutter kan - heel opmerkelijk - vrij gemakkelijk wegkomen na deze moord. Ondanks dus dat dit in hartje Manhattan midden op straat gebeurde. De politie deelt een bericht waarin ze zeggen dat de schutter is gezien bij een busstation, maar ze hebben hem daar niet zien vertrekken. Hij zou vervolgens met een bus naar - en dan volgt een opsomming van bestemmingen - kunnen zijn vertrokken, of niet. Met andere woorden: de politie heeft geen flauw idee.

En, dan gaan al gauw berichten rond van mensen die niet heel rouwig lijken over de gebeurtenis. een gepensioneerd oud-docent aan de Columbia University bijvoorbeeld, die deelde: "vandaag rouwen we om de dood van . . Brian Thompson, neergeschoten . . wacht, het spijt me — vandaag rouwen we om de dood van 68.000 Amerikanen die elk jaar onnodig sterven zodat leidinggevenden van verzekeringsmaatschappijen zoals Brian Thompson multimiljonair kunnen worden".

De berichtgeving over de schutter gaat viraal. Hij droeg steeds een masker, behalve toen hij kort flirtte met een vrouw achter de balie van zijn hostel. Vooral het screenshot van dit moment gaat rond en 'hij blijkt ineens een aantrekkelijke man te zijn' met dus, vrij random kleding. Een hele goede aanleiding, kennelijk voor veel New Yorkers om ook in bruin/grijze hoodie en een grijze rugtas rond te gaan lopen. Overal verschijnen berichten met foto's van mensen in dezelfde kleding. Tegelijk gaan steeds meer oproepen rond om naar aanleiding hiervan de politie te bellen met 'tips' over de schutter (of een lookalike dus).

En het kan gekker, want dit spel leidde gisteren tot een shooter-lookalike contest (!!) in Washington Square Park, waar overal vandaan mensen gekleed als de schutter kwamen opdagen.

Het is dus duidelijk dat een grote groep mensen in New York City een spel met de politie is gaan spelen, vrij letterlijk, en dat blijkt helemaal te passen binnen de context van gebeurtenissen want afgelopen nacht kwam het bericht dat de politie de rugzak van de schutter in Central Park heeft gevonden.