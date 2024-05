Kasten vol over dat ene woord Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 299 keer bekeken • bewaren

Geen tekstschrijverij waar zoveel superlatieven, synoniemen, metaforen en andere er-omheen-schrijverij plaats grijpt als in de liedjesbusiness. Het prettige bij dit fenomeen is dat het nu eens niet over gender of wat dan ook aan sekse-verwarring hoeft te worden geduid want mannen, vrouwen en derden zingen het allemaal over én zelfs met elkaar.

Het is dan ook een mal misverstand dat de meeste liedjes over ‘De Liefde’ zouden gaan. Die bevochten, onmogelijke, heerlijke, onbeantwoorde, beantwoorde, tragische, alles verzengende, verstandsverbijsterende, ontsporende Liefde. Niks van dat alles, en om de kritiek wat voeding te geven, bijgaand wat fraaie staaltjes (En dan hebben we het natuurlijk niet over inkoppers als Marvin Gaye’s ‘Sexual healing’, Isaac Hayes’s ‘Joy’ of het hijgende duo Birkin en Gainsbourg met hun legendarische ‘Je t’aime’; “Je vai et je viens. Entre tes reins. Et je me retiens..”.).

Madonna is wat mij betreft buitencategorie. Niet alleen leunt haar songbook tekstueel grotendeels op het N-woord in al zijn verschijningen, ook haar uitmonstering in clips en tijdens concerten is één grote pastiche op de seksueel (over-)actieve vrouw. Briljante vorm van self-branding natuurlijk waarvan bijgaand aardige archieffoto.

Disco-queen Donna Summer kreunde zich door vrijwel een heel oeuvre heen (uitgever/muziekverzamelaar Vic van de Reijt sprak ooit van het Europees equivalent en gebruikte het weinig verhullende eufemisme ‘Franse zuchtmeisjes’). ’Love to love you baby’, windt er niet bepaald doekjes om; “Do it to me again and again. You put me in such an awful spin, in a spin, in uhh..”. Ik kan mij zo voor stellen dat zij door aanwezig studiopersoneel nog nét niet werd besprongen. Of dik gieren van het lachen met die club, dat kan natuurlijk ook.

‘Hot Stuff’; “I want some hot stuff, baby, this evenin’. Gotta have some hot stuff. Gotta have some love tonight!”. ‘‘I feel love’, ‘The woman in me’, enfin zet u die fijne platen maar weer es op. Benieuwd of u nog aan de romantische kaarsjes en witte wijn toekomt. En of ze nu zelf geschreven of door anderen (lees: mannen) geschreven teksten gebruikte, er gingen er wel érg veel over ‘De Eeuwige Beweging’. Tophits overigens, stuk voor stuk.

Bij Anita Ward mag je ook altijd aanbellen; “You can ring my bell, anytime, anytime… ring it, ring it..”. Karen Young heeft de messen geslepen en haar zinnen gezet, ‘Hot shot’; “Whoohoe hmm gimme gimme gimme your love and baby. My my my my sweet sweet hot hot, Whoohee come on and feel, don’t cha feel, don’t cha feel..”. En Chaka Khan blijft natuurlijk niet achter met meta-nummer ‘I’m every woman’; “I ain’t braggin’ cause i’m the one. You just ask me whoo and it shall be done. And don’t bother to compare. ‘Cause i’ve got it..”. Dansen op deze nummers vind bij voorkeur horizontaal plaats.

Geweldenaars Lou Rawl’s ‘See you when i get there’, Barry White’s ‘Sho’ you right’, James Brown (gehele songbook van de human-sexmachine), Marvin Gaye’s ‘Let’s get it on’, duidelijker wordt het allemaal niet. De urgentie van verkorte dan wel geïntensiveerde termen als “..get there” en “Sho’ you” spreken boekdelen. De heren kunnen nauwelijks wachten. Waarom de leden van Steely Dan ‘The Fez’ het nooit doen zonder een gek hoofddeksel op:“Never going to do it without my Fez on!”, zal overigens wel altijd een raadsel blijven.

De mannen van Jiskefet in hun rol van studenten van Binsbergen, Kerstens en Kamphuys (“Hé, Lullo!”) vingen die muziekindustrie ook al eens meesterlijk in een notedop. Kamphuys: “..die van dat eh… er is een nacht zoals je het alleen in films ziet, weet je wel? Waar gaat het over?

Kerstens: “Over neuken!”.

Kamphuys: “...en van die lente met de tandartsassistente..?”.

Kerstens: “Ja, die neukt haar!”.

Mocht u nu eens niets beters te doen hebben, misschien een aardig idee uw platenkast danwel Spotify-playlist eens te controleren op stoute liedjes en ander vrolijk, muzikaal zedelijk verval. Nummers die vervolgens overblijven blijken dan eigenlijk nergens over te gaan of…. gaan inderdaad weer over de liefde. Have fun!