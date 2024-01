Kapitalistische gekte: Groenland exporteert 'pure' ijsblokjes naar luxe bars en restaurants in Dubai Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

In de wereld van de start-ups is niets te gek, zo lang je er maar geld mee kunt verdienen. Een start-up in Groenland heeft in dat kader bedacht ijs te exporteren naar luxueuze cocktailbars en restaurants in Dubai. De gasten daar, met een onverzadigbare behoefte naar luxe, wordt verteld dat dit ijs het meest pure ter wereld is. En dat de ijsblokjes daarom minder snel smelten. Dat is voldoende om de ijsblokjes de halve wereld over te slepen en voor veel geld te verkopen. Het bedrijf beweert duurzaamheid na te streven maar adverteert op Instagram met hashtags als #privatejet en #billionaire, schrijft Trouw.

Maar voor Arctic Ice, dat naar eigen zeggen eerder ‘een belichaming van waarden’ dan een bedrijf is, zit daar geen tegenstrijdigheid in. De wereld krijgt ‘uitmuntende producten’ die tegelijkertijd duurzaam zijn, lokale gemeenschappen ondersteunen en sociale rechtvaardigheid bevorderen. Hoe het bedrijf dat allemaal doet, in een tijd van zorgen over afnemend gletsjerijs? Allereerst door te streven naar de winning van ‘0,000000005 procent’ van het ijs dat elk jaar toch al verloren zou gaan. De milieu-impact zou daarmee klein zijn. IJs dat bijvoorbeeld in Dubai wordt geproduceerd is vaak gemaakt van geïmporteerd mineraalwater, stelt het bedrijf. ‘Door ijs uit Groenland te gebruiken zijn er geen energie-intensieve vriesmachines nodig’.

En voor het transport over zee is ook al een excuus bedacht. De schepen zouden anders toch al leeg terugkeer naar Europa. The Guardian meldt dat het bedrijf veel kritiek krijgt. De oprichter zegt alleen maar de inkomstenbronnen van Groenland te willen vergroten omdat het land nu volledig afhankelijk is van visserij en toerisme. Het land heeft volop ijs. Misschien ideetje voor de VEA om zand te gaan exporteren, voor als de olie straks op is gemaakt.