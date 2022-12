Kanye West gaat bij Alex Jones los op Joden: 'Ik hou van Hitler'

Rapper en antisemiet Kanye West heeft zijn jodenhaat tot nieuwe hoogten gestuwd in een interview in het programma van complotextremist Alex Jones. Een gemaskerd West deed de ene haatdragende uitlating na de ander, waarna zelfs Jones West wat probeerde te bedaren. Dat mocht niet baten.

Sinds West zijn antisemitische tirades afstak, wordt hij geregeld uitgemaakt voor nazi. Jones had West uitgenodigd om dat beeld wat bij te stellen. “Jij bent geen nazi”, zette Jones voor, waarop West zei “het goede in Hitler te zien”:

Begin oktober raakte Kanye West in opspraak nadat hij in tekstberichten aan rapper en producer Diddy had geschreven dat die laatste door Joodse mensen wordt aangestuurd. Hij deed vervolgens soortgelijke uitspraken in een podcast die om die reden niet online werd gezet, waarna “Ye” op Twitter scheef “death con 3 op het Joodse volk” te gaan. Het was reden voor grote merken als Balenciaga en Adidas om de samenwerking met Kanye West te beëindigen.