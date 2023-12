Kans op oorlog met Rusland groeit, waarschuwt Belgische legerchef en hij is niet de enige Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 409 keer bekeken • bewaren

Admiraal Michel Hofman, de stafchef van de Belgische krijgsmacht, waarschuwt voor een oorlog met Rusland, een ontwikkeling die tot voor kort ondenkbaar was.

"We zien dat Rusland is overgeschakeld op een oorlogsindustrie", zegt Hofman. "Ik denk dat we ons terecht zorgen moeten maken. De taal van het Kremlin en van president Vladimir Poetin is altijd dubbelzinnig. Het is absoluut niet uitgesloten dat ze later ook andere ideeën krijgen. Ofwel in het zuiden in Moldavië of de Baltische Staten." Moldavië grenst aan Oekraïne. Een deel van het land – Transnistrië - wordt al deels bezet door Russische troepen. Het land zelf maakt zich al langer zorgen dat het mogelijk het volgende Russische doelwit kan worden. De pro-westerse regering van het land zoekt daarom steeds meer toenadering bij de Europese Unie en de NAVO.

De topmilitair zegt dat Rusland op dit moment verzwakt lijkt maar ondertussen een enorme oorlogsindustrie opbouwt en het leger versterkt. In Europa winnen ultrarechtse partijen, zoals in Nederland de PVV, die de steun aan Oekraïne willen stoppen. Mocht dat land de oorlog met Rusland verliezen en als kolonie ingelijfd worden dan ligt het voor de hand dat Moskou inzet op nieuwe veroveringen.

De Morgen interviewt militair expert Tom Simoens:

Simoens, die onlangs nog in Letland en Litouwen was, merkt op dat het besef dat zij de volgende kunnen zijn er sterk leeft. Zo plant Litouwen een uitbreiding van de dienstplicht. "De vraag is er niet of Rusland zal binnenvallen, maar wanneer", zegt Simoens. (…) In de Baltische staten schenden de Russen geregeld het luchtruim. "Russische drones gebruiken nu ook het Roemeense luchtruim voor aanvallen op het westen van Oekraïne", zegt Simoens. "In sommige Roemeense steden gaat daardoor uren het luchtalarm af en het is een kwestie van tijd voor er slachtoffers vallen. Gaandeweg zullen we toch gedwongen worden om kleur te bekennen: wat willen we accepteren en wat niet?"

Simoens doelt daarbij op artikel 5 van de NAVO dat stelt dat een aanval op een van de lidstaten, een aanval op allen is. De vrees bestaat ook dat Trump afstand neemt van dat artikel als hij er in slaagt opnieuw president te worden. In Washington heeft het Congres er deze maand uit vrees voor zo'n toekomst voor gezorgd dat de president niet meer in zijn eentje kan beslissen om het NAVO-lidmaatschap op te zeggen maar daar steun van tweederde van de Senaat voor nodig heeft.

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius heeft ook al gewaarschuwd dat Poetins dreigementen aan de Baltische staten, Georgië en Moldavië serieus genomen moeten worden en er nog dit decennium een gewapend conflict kan ontstaan. Eerder kwam Rusland internationaal makkelijk weg met bijvoorbeeld de militaire inval in Georgië.

Ondertussen nemen ook elders de militaire spanningen toe. Zo wordt er een internationale marinevloot naar de Rode Zee gestuurd. Ook Nederland neemt daar deel aan.