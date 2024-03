Kankerverwekkende PCB's zijn al 40 jaar verboden maar industrie produceert er nu meer dan ooit Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 213 keer bekeken • bewaren

PCB's zijn chemische stoffen die kankerverwekkend zijn. Als ze eenmaal in het milieu terecht komen verdwijnen ze niet meer omdat ze amper afbreken. De zogeheten polychloorbifenylen zijn zo gevaarlijk dat het gebruik er van al 40 jaar terug werd verboden. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat het verbod niet werkt. Een onderzoek waaruit dat naar voren komt is gepubliceerd in Science of The Total Environment.

Uit de nieuwe studie blijkt dat er veel industriële bronnen van nieuwe PCB-varianten zijn. Deze PCB’s zijn toevallige bijproducten van de industriële chemie, waarvan in 2019 alleen al in de VS ruim 40.000 ton zijn gemaakt. Dat is meer dan de piek van ‘gewone’ PCB’s van 39.000 ton in 1970. Toxicologen monitoren de aanwezigheid van de bekende en originele PCB’s, waardoor de nieuwe PCB-varianten tot zover zijn gemist.