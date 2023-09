Kandidatenlijst Omtzigt lekt nog voor officiële presentatie uit door ict-fout, partij wordt rechtser dan het CDA

26 sep. 2023 - 18:50

Dus waar ik nooit veel problemen had met veel geld willen verdienen, met economische groei en ondernemerschap, begint dat te veranderen nu je steeds vaker ziet hoe kapitaal maximaal wordt ingezet om van de zwakke plekken in onze zorgstelsels te profiteren. Neem als voorbeeld de invloed van private equity die van de schaarste in de zorg misbruik maakt door huisartsenpraktijken op te kopen en onmiddellijk te bezuinigen op bereikbaarheid en beschikbaarheid. Mirjam de Rijk schrijft in De Groene Amsterdammer over het dozijn negatieve externaliteiten die het onversneden aandeelhouderskapitalisme heeft in de ouderenzorg, de huisartsen-, tandartsenpraktijken en de kinderopvang. In stukken met titels als „Peuters zijn een ‘markt’” en „Binnenlopen met bejaarden” beschrijft ze wat er gebeurt wanneer hele gehaaide jongens vooral de krenten uit de pap vissen. Typisch trucje uit het private-equity-playbook: je selecteert bijvoorbeeld alleen nog maar op patiënten met lichte dementie, het laaghangend fruit bij wie je wel het volledige overheidsbedrag kan cashen terwijl je je er met een mild zorgregime vanaf kan maken [...] Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat er netto nul positieve effecten zijn van private equity in de zorg. Die wordt alleen maar duurder terwijl de kwaliteit in het beste geval gelijk blijft. Enz Was getekend: Rosanne Hertzberger (microbioloog) column NRC, 23 sept. 2023 Is dat rechts?? En dan EenVandaag ... die in 2012 een voetbalwedstrijd van de verkiezingen maakte ...