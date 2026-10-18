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Kandidaat voor de Amerikaanse Senaat ontmantelt racistische ‘logica’ met een paar simpele vragen

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
673 keer bekeken
elsay

Abdul El-Sayed is bij de verkiezingen in november kandidaat voor de Amerikaanse Senaat. Vanwege zijn naam en religie – hij is moslim – is niet iedereen daar blij mee. Tommy bijvoorbeeld. Hij bezocht een verkiezingsbijeenkomst van El-Sayed en vroeg de progressieve Democraat of hij afstand wilde nemen van de Moslimbroederschap.

Dat wilde El-Sayed wel. Maar hij had ook een vraag voor Tommy: waarom stel je deze vraag eigenlijk? En snap je wel wat de vrijheid van religie inhoudt? Oja, weet je wie John F. Kennedy was? En weet je ook welke vraag hij kreeg toen hij kandidaat was voor het presidentschap? Nu ja, kijk zelf maar.

Meer over:

kijk nou, abdul el-sayed, verenigde staten, racisme, mid term-verkiezingen

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