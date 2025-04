Kandidaat van Elon Musk verliest rechtersverkiezing in Wisconsin Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 381 keer bekeken • bewaren

Zijn auto’s waren al impopulair en nu geldt dat ook voor de kandidaten die hij steunt. Bij de verkiezing van een rechter van het Hooggerechtshof van de staat Wisconsin heeft de door Elon Musk gesteunde kandidaat Brad Schimel een smadelijke nederlaag geleden.

De Tesla-CEO had meer dan 20 miljoen dollar uitgetrokken om Schimel verkozen te krijgen, maar de inwoners van Wisconsin kozen in meerderheid voor de door Democraten gesteunde kandidaat Susan Crawford. De uitslag betekent dat de progressieve rechters in het Hooggerechtshof van de staat Wisconsin hun meerderheid van 4-3 behouden, meldt NPR.

“Toen ik een klein meisje was, had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik het zou moeten opnemen tegen de rijkste man ter wereld”, zei Crawford na haar overwinning. Ze beloofde een “eerlijke, onafhankelijke gezond-verstand-rechter” te zijn in het Hooggerechtshof van de staat.

De verkiezingen waren de duurste ooit om een plaats in het Hooggerechtshof in een staat. De twee kandidaten ontvingen meer dan 100 miljoen dollar van hun aanhangers.