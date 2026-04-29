Kandidaat-raadslid FvD blijkt kwakzalver die kwetsbare kankerpatiënten chemotherapie ontraadt

Anne Eißfeller, vorige maand nog verkiesbaar namens Forum voor Democratie voor de gemeenteraad in Helmond, raadt kankerpatiënten een behandeling met chemotherapie af. In plaats daarvan kunnen mensen met kanker volgens Eißfeller beter vertrouwen op kwark met lijnzaad. Dat blijkt uit de nieuwste uitzending van BOOS.

Eißfeller verkoopt gevaarlijke onzin en misleidt zo kwetsbare en onzekere patiënten. Zo beweert ze dat chemotherapie juist kanker veroorzaakt en zelfs “gemaakt is om mensen te doden”. Ze adviseert een specifiek dieet en beveelt supplementen aan, die ze haar cliënten via een piramideconstructie probeert aan te smeren. De verantwoordelijkheid voor het genezingsproces legt Eißfeller nadrukkelijk bij zieke mensen zelf, ook als het om kanker gaat.

Forum voor Democratie kent een lange traditie van het in twijfel trekken van de medische wetenschap. Zo keerde de partij zich met desinformatie tegen de coronavaccines die wereldwijd miljoenen levens hebben gered. Thierry Baudet voerde campagne tegen het gebruik van zonnebrandcrème. Ook bracht hij een boek uit van de bekende antivaxxer Robert F. Kennedy Jr, tegenwoordig minister van Volksgezondheid onder Donald Trump.