Kandidaat partij Le Pen veroordeeld voor gewapende gijzeling

Dat Rassemblement National (RN), de rechts-radicale partij van Marine Le Pen, uiterst dubieuze politici aantrekt, mag niet verbazen. Maar met RN-kandidaat Annie-Claire Bell bakt de partij het wel heel bruin. Bell blijkt in 1995 te zijn veroordeeld omdat ze betrokken was bij een gewapende gijzeling, onthult Ouest France .

De 76-jarige Bell, die afgelopen zondag ruim dertig procent van de stemmen kreeg in haar district in Mayenne, gijzelde samen met haar echtgenoot een medewerker van het stadhuis in Ernée. Bell had een geweer bij zich, en er viel een schot, zo blijkt uit een krantenartikel van destijds. De politie slaagde er na drie uur in om de gijzeling te beëindigen.