Kandidaat-NAVO-lid Zweden levert Koerdische man uit aan Turkije

Zweden heeft een Turks-Koerdische man uitgeleverd aan Turkije. De man vroeg zeven jaar geleden asiel aan in Zweden omdat hij in Turkije was veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna zeven jaar. Volgens de Turkse autoriteiten zou de man banden hebben met de PKK. Meteen na zijn uitlevering is de man gevangen gezet.