Kandidaat-lijsttrekker DENK Stephan van Baarle pleit voor inclusie, maar hoe inclusief is hij zelf?

Stephan van Baarle heeft zich opgeworpen als de nieuwe lijsttrekker voor DENK. Hij is Farid Azarkan al opgevolgd als fractievoorzitter van de partij. Van Baarle verklaart tegenover de NOS dat uitsluiting het thema zal worden van de verkiezingen. “Na de val van het kabinet zijn partijen openlijk xenofoob en vijandig richting minderheden geworden. In dat politieke klimaat is er een sterk DENK nodig om te strijden voor inclusie en acceptatie.”

Van Baarle heeft zelf soms nog wat moeite met inclusie en acceptatie. Zo keerde hij zich recent tegen het voorstel om gezinnen met meer dan twee ouders te erkennen. Ook heeft Van Baarle moeite met onder meer de Lentekriebels-lessen op scholen. Daarin leren kinderen bijvoorbeeld dat ze zelf mogen beslissen over hun lichaam. Het idee is dat ze zo beter gewapend zijn tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van Baarle zette seksuele voorlichting op scholen eerder dit jaar in een tamelijk hysterische video ten onrechte weg als “genderspelletjes voor kinderen”.