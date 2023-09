Kandidaat-Kamerlid BBB trekt zich terug na ‘pogingen tot beschadiging’

Het nieuwsplatform meldt dat er “volgens bronnen binnen de BBB 'nieuwe informatie' bij de partij zou zijn binnengekomen” over Gresel. “Na een gesprek tussen Gresel en het BBB-partijbestuur in Deventer, zou de Maastrichtenaar besloten hebben om de eer aan zichzelf te houden en om zich niet meer beschikbaar te stellen.”

De oud-burgemeester en voormalig CDA’er is niet onomstreden, schrijft De Limburger. “De in Stramproy geboren en tegenwoordig in Maastricht wonende Gresel vertrok in 2015 als dijkgraaf van het waterschap Peel en Maasvallei na een vermoeden van belangenverstrengeling. Ook eerder als burgemeester van Heerlen raakte hij in opspraak, omdat een bevriende aannemer hem financieel zou hebben geholpen bij een verbouwing. Het bewijs daarvoor werd niet geleverd, maar de kwestie leidde toch tot zijn vertrek. Of de door hem genoemde pogingen tot beschadiging specifiek met die kwesties te maken hebben, houdt de voormalige CDA’er voor zich.”