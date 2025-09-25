Kan dat gezeur over het demoniseren van 'bezorgde burgers' nu eindelijk eens ophouden? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 497 keer bekeken • bewaren

Het Kamerdebat over de rellen in Den Haag werd omringd door het bekende gezeur dat gefrustreerde en bezorgde burgers serieus genomen moeten worden. Dat de politiek naar hen moet luisteren. Dat ze oplossingen moeten bieden zoals die op verjaardagen en aan de stamtafel leven. In plaats van dat al die burgers worden uitgemaakt voor fascisten, racisten en neonazi´s. We horen dat al sinds de vergoddelijkte Fortuyn met zijn openbare leven begon. Het laat niet af.

Meer dan drie miljoen kiezers brengen hun stem uit op doorgefourneerde racisten en vreemdelingenhaters, zoals die te vinden zijn bij PVV, FvD, Ja´21 en BBB. Dat zij dit zijn, maakten zij donderdag tijdens het Kamerdebat van donderdag opnieuw en zonder enige aarzeling duidelijk. Het bontst maakte Caroline van der Plas het met een motie om middels een noodwet de grenzen even te sluiten om zo de bezorgde burgers serieus te nemen.

Je kunt – zo gaat de redenering verder – zo´n Wilders wel voor een racist en een antidemocraat uitmaken, maar dan doe je dat eigenlijk ook met zijn 2,8 miljoen kiezers. Die maak je dan ook uit voor fascistoïde racisten. Op zijn minst. Wil je dat? Noem je dat verbinding zoeken?

Het wordt tijd dat we die meer dan drie miljoen Nederlanders serieus nemen. Zij hebben er recht op dat wij ze beoordelen op wat zij doen. Zij stemmen niet uit domheid op de vier antidemocratische partijen. Zij doen dat uit volle overtuiging. Ze weten precies waar de PVV en die drie me too opties naast Wilders voor staan.

Zij zijn het met de politici uit die hoek eens. Zij geloven hartstochtelijk dat het allemaal goed komt met de zorg en de volkshuisvesting als de asielzoekers eenmaal over de grens gedreven zijn. Dat dan het goede oude leven waar zij van dromen en dat nooit bestaan heeft, maar waarvan ze dus toch dromen, wordt hersteld. Zij denken bij wijze van spreken aan Jack Bulterman en zijn wereldhit Door de nacht klinkt een lied.

Ongeveer drie miljoen Nederlanders laten door hun stemgedrag zien dat zij racistische en fascistoïde neigingen hebben. Hun voerhoede was zaterdagmiddag in Den Haag aan het werk. Als zij de straat overnemen en op den duur de macht, dan zullen deze stemmers zich in stilte verkneukelen. Het gaat misschien allemaal wat ver maar toch de goede richting op. Ze constateren nu al tevreden dat minister Van Weel hoopt binnenkort afgewezen asielzoekers naar Oeganda te mogen afschuiven. Homo´s haalt hij tijdig uit de rij want die kunnen in die corrupte dictatuurstaat de doodstraf krijgen. Daaraan zien de stemmers op Wilders en zijn bondgenoten dat ons land tóch een toonbeeld van civilisatie is. Ze hebben niet in de gaten dat het om zeer preliminair vooroverleg gaat. De Oegandese autoriteiten zullen ongetwijfeld een rekening indienen voor hun goede diensten. Van het afschuiven naar hun land komt vervolgens niets terecht. Maar zo nauwkeurig volgen die drie miljoen de ontwikkelingen niet. Zij zijn tevreden met de eerbiediging van hun eigen vooroordelen.

Daarom moet je met de extreemrechtse stemmers en hun partijen helemaal geen verbinding zoeken. Dat is namelijk zinloos. Zelf zullen ze dat niet snappen en kwaken ze van verontwaardiging. Vandaar deze uitleg speciaal voor hén: de stemmers op Wilders en zijn bondgenoten zijn te vergelijken met hoe zij zelf moslims zien: die vinden immers in hun hart vinden dat IS en Al Qaida eigenlijk wel een punt hebben. Zo zijn zij zelf ook. En de relmakers van zaterdagmiddag in Den Haag, dat was de harde kern, dat waren IS en Al Qaida echt. Maar dan van wat die drie en een half miljoen stemmers graag noemen de 'joods-christelijke beschaving'.

Laat je niet bedotten door de sirenenzang over bezorgde Nederlanders. Het zijn rancuneuze kleinburgers. Daar moet je voor oppassen. Ze bedreigen de vrije manier van leven in dit land. Zij zijn met al hun beschetenheid, hun keurige maniertjes en hun zogenaamde afkeer van geweld de bedding waarin het schrikbewind het land binnenstroomt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

