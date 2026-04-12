Kan dat gelul over het koningspaar op het Witte Huis eens ophouden? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten

Die logeerpartij heeft geen enkele betekenis

Dat gelul over het bezoek van ons koningspaar aan het Witte Huis is toch wel vermoeiend. Het getuigt vooral van de Nederlandse grootheidswaan. Alsof de hele wereld de gangen van Willem-Alexander en zijn Máxima nauwkeurig nagaan, omdat de totale mensheid de grond kust waarop zij wandelen. De waarheid is: ons koningspaar is volstrekt onbekend behalve bij de lezers van Nederlandse en Duitse roddelbladen. En een beetje van de Argentijnse al houdt daarin de berichtgeving over Máxima niet over.

Dat verblijf op het Witte Huis heeft politiek geen enkele betekenis. President Trump is tijdens de NAVO-top met veel égards op Huis ten Bosch ontvangen. Hij heeft het gezellig gehad met het koninklijk paar en misschien wel met één of meer prinsessen op zijn schattigst. Hij is door een lakei naar een logeerkamer gebracht met een indrukwekkende sponde. ’s Morgens was het ontbijt ook al geweldig. Huis ten Bosch heeft precies het soort grandeur waar Trump op valt ook al ontbreekt er alle kitsch.

Nu wil de president iets terugdoen. Hij wil laten zien net zo gastvrij en hartelijk te zijn als onze koning. Daarom mogen Willem-Alexander en Máxima op het Witte Huis slapen. Dat haalt misschien een half minuutje op de Amerikaanse nieuwszenders maar iedereen zal dat aan zich voorbij laten gaan.

Wat dat betreft is het een verkeerde keus van Jetten om ook aan tafel te gaan als Trump het diner laat opdienen. Daarmee geeft hij dat deel van de ontvangst wél een politiek karakter. Willem-Alexander en Máxima hebben een zeer uitgebreide training ontvangen in het maken van minzame opmerkingen zonder enige betekenis. Van Jetten wordt inhoud verwacht. Hij draagt daarnaast politieke verantwoordelijkheid, niet alleen voor wat hij zelf maar ook voor wat de koning en de koningin te berde brengen. Hij had daar beter weg kunnen blijven.

En nogmaals: de rest van de wereld haalt op zijn best de schouders op over het feit dat de koning en de koningin van Nederland bij Trump blijven slapen. Als het al wordt opgemerkt. Dat weet Trump zelf ongetwijfeld ook. Hij wil laten zien dat zijn gastvrijheid niet voor die in Huis ten Bosch onder doet. En dat hij met zijn Witte Huis ook geen misselijke ambtswoning heeft. Dat is alles.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijke compensatie is geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.

