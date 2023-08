Kamervoorzitter Vera Bergkamp vertrekt: ‘Sociale veiligheid staat nu hoog op de agenda’

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp keert na de verkiezingen niet terug in de Kamer. Dat schrijft ze in een verklaring die ze heeft gepubliceerd op X, het voormalige Twitter. “Het was ‘n voorrecht om meer dan 11 jaar Kamerlid te mogen zijn, waarvan 2,5 jaar als Voorzitter van de Tweede Kamer. Het is tijd voor iets nieuws”, schrijft ze.