Kamervoorzitter Martin Bosma eist dat Esther Ouwehand blouse uittrekt

De rechtse Kamermeerderheid wil zo min mogelijk aandacht voor de genocide in Gaza. Linkse Kamerleden moeten daarom creatief zijn. Om aandacht te vragen voor de gruwelijkheden in Gaza had Partij voor de Dieren-fractieleider woensdagavond kleding aangetrokken in de kleuren van de Palestijnse vlag.

Dat ging extreemrechts te ver en Kamervoorzitter Martin Bosma eiste dat Ouwehand zich zou gaan omkleden. Als ze dat niet zou doen, zou ze geen bijdrage mogen leveren aan het debat. “Het is een goede gewoonte dat we in dit gebouw neutraal zijn”, aldus Bosma, die zelf ooit een speldje met de Prinsenvlag op zijn revers droeg in de Kamer.