Kamervoorzitter Bosma (PVV) moet gewoon oprotten

Kee vertelt hoe uit een reactie van NSC-leider Nicolien van Vroonhoven nog eens duidelijk wordt hoe slecht de verhoudingen waren binnen de coalitie. Wilders noemt de partij Nederlandse Saboteurs Club. Van Jole wijst er op dat hij dat doet nadat Van Vroonhoven de PVV aansprak op het eigen falen. Wilders bleek niet in staat op basis van feiten duidelijk te maken waarom er een noodwet in werking gesteld moest worden. Dat was volgens het hoofdlijnenakkoord wel een vereiste en daarom werd de wet niet ingevoerd.

De twee bespreken ook het gedrag van Kamervoorzitter Bosma. Wilders beschuldigde oppositieleider Timmermans na het uiten van kritiek op Israël van antisemitisme. Timmermans vroeg Bosma in te grijpen maar die weigerde. "Er worden zoveel dingen geroepen." Kee zegt dat Bosma niet tegen zijn baas durft in te gaan. Van Jole constateert dat Bosma in het verleden wel optrad als de PVV extreemrechts genoemd werd. Dat mocht niet van hem. "Deze partijvoorzitter is, wat de parlementaire pers ook mag beweren, ongeschikt voor deze functie, veel te veel een partijman. Hij moet oprotten."