Kamermeerderheid wil debat met oud-verkenners, Rutte ligt op voorhand al dwars Actueel • 26-03-2021 • leestijd 2 minuten • 74 keer bekeken • bewaren

© DEN HAAG - Mark Rutte (VVD) wordt in de Tweede Kamer ontvangen door verkenners Annemarie Jorritsma en Kasja Ollongren. De verkenners spreken met alle zeventien beoogde fractievoorzitters over

Het CDA wil zo spoedig mogelijk een debat met oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma over de gelekte notitie waarop de naam van Pieter Omtzigt te lezen is. Dat moet gebeuren zodra de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Een meerderheid van de Kamer is voorstander van het debat.

De notitie lekte uit toen Ollongren het Binnenhof verliet nadat ze positief was getest op het coronavirus. Onderweg naar de auto werd ze gefotografeerd met de verkenningsaantekeningen in haar hand. Die waren deels leesbaar. Op de notities lijkt onder meer te staan dat er over de toekomstige functie van Pieter Omtzigt is gesproken, en wel dat die ‘elders’ moet liggen. Daarover is niet gesproken met Omtzigt zelf, noch met andere CDA’ers. De suggestie lijkt afkomstig van Mark Rutte of Sigrid Kaag, maar de demissionaire premier ontkent dat, ook namens zijn D66-collega. Als gevolg van de gelekte notitie traden Ollongren en Jorritsma terug als verkenner en namen Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) de taak over.

Dat er blijkbaar over Omtzigt is gesproken zonder dat hij daarvan op de hoogte was, is extra pijnlijk omdat er ook vanuit de top van het CDA aan zijn stoelpoten wordt gezaagd. Afgelopen week verscheen in de Telegraaf een bericht waarin uitgebreid gespeculeerd wordt over de geestelijke gezondheid van het Kamerlid. Dat leidde tot grote woede bij onder meer SP’er Renske Leijten die samen met Omtzigt het kabinet het vuur aan de schenen legde vanwege het toeslagenschandaal, wat uiteindelijk de val van Rutte III inluidde.

Het verzoek om een debat wordt gesteund door de SP, PvdA, GroenLinks, PVV, PvdD, FvD en de ChristenUnie. PvdA-leider Ploumen gaf via een brief, die ze ook op Twitter deelde, een toelichting op haar steun aan het debat. ‘Dat de positie van een gekozen volksvertegenwoordiger op enige wijze onderdeel is geweest van de verkenning, is voor de PvdA-fractie onacceptabel en hierover is onvoldoende verklaring gegeven,’ schrijft ze. Of ze die verklaring alsnog krijgt, is de vraag. Daarover was demissionair premier Mark Rutte vrijdag duidelijk: ‘Ze [Ollongren, red.] is nu gestopt als verkenner. De opdracht ligt nu bij nieuwe verkenners. Niemand gaat hier uitleg over geven.’

Update: Hoewel Mark Rutte suggereerde ook namens Sigrid Kaag te spreken, blijkt dat toch niet het geval. Aan het eind van de ochtend liet Kaag weten dat haar partij D66 de CDA-oproep tot een debat te steunen:

Update 2: Hoewel Mark Rutte suggereerde dat ‘niemand’ uitleg zou geven, bedoelde hij mogelijk dat vooral hijzelf geen uitleg wil geven. Oud-verkenners Ollongren en Jorritsma hebben beiden laten weten graag antwoord te geven op de vragen: