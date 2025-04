Kamermeerderheid wil dat vernederende procedure voor transgenders in stand blijft Actueel • 08-04-2025 • leestijd 2 minuten • 3668 keer bekeken • bewaren

Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet de transgenderwet intrekt. Hoewel de wet nog niet volledig door de Kamer is behandeld, kreeg een SGP-motie van die strekking dinsdag de steun van PVV, NSC, BBB, ChristenUnie, JA21 en DENK.

De wet moet het makkelijker maken voor transgenders om het geslacht in hun paspoort aan te passen. Daarvoor moeten ze nu nog toestemming krijgen van een psycholoog: een ‘deskundigenverklaring’. Door de wet zou deze eis worden geschrapt. In meer dan twintig andere landen, zoals België, Duitsland en Denemarken, kunnen mensen al zelfstandig het geslacht in hun paspoort laten veranderen.

Jenny Rozema legde deze week op Joop.nl al uit waarom er goede redenen zijn om de deskundigenverklaring te schrappen. “Zo’n verklaring halen is traag en vernederend voor trans mensen die nu moeten bewijzen dat ze wel “echt” trans zijn, en het kan hen honderden euro’s kosten. Bovendien is de verklaring volgens experts overbodig. Zelfs de psychologen die de verklaring afgeven zeggen dat. Zij zeggen onder andere dat ze de deskundigenverklaring toch al bijna altijd afgeven, dat met het consult helemaal niet is vast te stellen of iemand “echt” transgender is, en dat de toegevoegde waarde van het consult vaak onduidelijk is.”