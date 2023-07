Kamermeerderheid wil aanpak 'misstand' belastingparadijs

9 apr. 2013 - 16:49

Offshoring belastingen, productie banen, design, engineering, regeulering, vervuiling. Het levert de 1% haves : corporates en aandeelhouders goud op. Gemeenschap ziet de middenklassebanen en belasting opbrengst dalen. Landen moeten producten die is eerst zelf maakten nu importeren. Ondertussen onstaan 3 zeepbellen mede door kunstmatige inflatie en rente beleid FED ECB: staatsschulden, dollar overgewaardeerd, vlucht in aandelen ( speculatie met futers ed. ) en foute obligaties. Dat is de crisis van de US en EU volgens Dr. Paul Graig Roberts. Beetje off topic maar wel gerelateerd. Inflatie is ongelijk in Europa, komt door verschillende looon-productiviteit ontwikkelingen. Periferie heeft 4% inflatie, Duitsland 1,5%. Periferie prijst zich uit de markt. Duurt 10 jaar om dat gelijk te trekken als er maatregelen genomen worden. Duitsland lonen 4% omhoog, periferi 1,5 % omlaag per jaar! " Europa maakt maar 1 x de fout een monetaire unie met Duitslnad te delen". Eurobonds helpen niet structureel. Schulden met extra schulden oplossen terwijl periferie meer rente moet betalen. bron van wijsheid: Video-uurtje aanrader: Europa im Abgrund Die Eurokrise - Prof. Dr. H. Flassbeck 07.03.2012 http://t.co/OAflh6peiU via @youtube