Kamermeerderheid voor plan om box 3-chaos op te lossen, VVD is tegen omdat maatregel slecht uitpakt voor vermogende belastingontwijkers Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 154 keer bekeken • Bewaren

Maakt u gebruik van een notarieel vastgelegde papieren schenking waarover u jaarlijks minimaal 6 procent rente betaalt om zo op termijn minder erfbelasting te betalen? Nee? Dan behoort u niet tot de groep vermogende Nederlanders waarvoor de VVD nu op de bres is gesprongen.

In een poging om de chaos rond de box 3-belasting op te lossen kwam de ChristenUnie met het voorstel om deze papieren schenkingen aan te pakken. Op die manier zou het begrotingsgat kunnen worden gedicht dat ontstaat door de invoering van de door de VVD gewenste vermogenswinstbelasting.

Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter het plan van de ChristenUnie. Ook de coalitiepartijen D66 en CDA vinden het een elegante oplossing voor het probleem. Maar dat is buiten de VVD gerekend. Die partij wil deze mogelijkheid tot belastingontwijking niet aanpakken.

De NOS bericht :

“"We gaan daar niet aan tornen", zegt VVD-fractievoorzitter Brekelmans resoluut. Op de vraag hoe het dan nu verder moet, zegt hij: "Dat gaan we zien, het kabinet gaat er nu verder mee aan slag." (…) De ChristenUnie is het "gekissebis na alle maanden wel zat". Wat ChristenUnie-leider Bikker betreft moet de VVD nu "van nee naar samen". "Je mag echt wel een paar heilige huisjes hebben, maar op een gegeven moment moet ook het gesprek volgen."”

De VVD heeft een andere oplossing voor het dichten van het begrotingsgat: nog meer belastingverlaging voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die hun geld hebben gestald in box 2. Het idee: door het tarief voor het uitkeren van geld aan jezelf te verlagen, zal dat vaker gebeuren, waardoor de belastinginkomsten op korte termijn toenemen. Dat dit opnieuw een fiscaal cadeautje is voor de mensen die toch al veel hebben, is voor de VVD alleen maar mooi meegenomen.