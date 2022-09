Kamerlid Gündogan haalt uit naar geweldsfantasieën Forum voor Democratie

Onafhankelijk Kamerlid Nilüfer Gündoğan heeft in de Tweede Kamer de vloer aangeveegd met Gideon van Meijeren van het extreemrechtse Forum voor Democratie. Uitgerekend hij, van de partij die grossiert in wilde complottheorieën, ongefundeerde verdachtmakingen en allerhande nepnieuws, suggereerde dat Gündoğan ‘desinformatie’ verspreidt door te zeggen dat ze bedreigd wordt. Bedreigingen die onder meer het gevolg zijn van het ophitsen van de Forum-achterban door Van Meijeren en zijn FvD-collega’s.

Gündoğan vertelt tot in detail wat haar is overkomen sinds de intimidatiepogingen van Forum voor Democratie. De beveilingsdienst van de Tweede Kamer en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) doen onderzoek naar de bedreigingen. Na de beschuldiging van Van Meijeren geeft Gündoğan het Forum-Kamerlid er dan ook stevig van langs:

‘Het gaat erom dat er hier dingen in dit parlement worden gezegd waarin dus wel gewoon aanzet is tot geweld. Al meer dan twaalf maanden krijg ik te maken met allerlei ranzige fantasieën hoe ik word gedood, verkracht, in stukken word gesneden. Dit is mijn leven en daar is één partij debet aan.’