Kamerlid De Neef stapt op wegens onmenselijk asielstandpunt VVD

"Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik stop ermee. Per volgende week dinsdag geef ik mijn zetel op. De VVD-inzet voor wat betreft de opvangcrisis en de communicatie daaromtrent van vorige week vrijdag waren voor mij de druppel. Ik heb in het verleden al aangegeven hier grote moeite mee te hebben - ook op andere onderwerpen zoals de bio-industrie en dierenwelzijn - maar nu is het voor mij extra duidelijk. De VVD is simpelweg niet meer mijn partij en ik zal dus ook mijn lidmaatschap na 18 jaar opzeggen. Ik had gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby van drie maanden stierf in Ter Apel en waarin Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie. Maar die compassie bleef uit en er kwam naar mijn smaak, een ijskoude aanpak voor in de plek. Ik kan en wil dit niet verdedigen. En dat ga ik ook niet doen. De persoonlijke balans van goede dingen doen en met moeite andere onderwerpen verdedigen, is er niet meer. Dan rest mij niets anders dan te vertrekken en mijn zetel weer terug te geven. Ik wil eenieder bedanken voor de samenwerking en wens jullie heel veel wijsheid, integriteit en humaniteit toe in jullie werk."