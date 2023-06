Kamerdebat over Nederlandse oorlogsmisdaden in Indië ontaardt in steunbetuiging aan kolonialisme

14 jun. 2023 - 16:07

Raar debat was dat. Hoe zat het ook alweer? Indonesië wil na WO2 in 1945 onafhankelijk zijn en Nederland accepteert dat niet. Er volgt een oorlog van ongeveer vier jaar waarna Nederland zich in 1949 uiteindelijk neer moet leggen bij de nieuwe werkelijkheid. Punt? Als het zo in de geschiedenisboekjes staat is dat toch prima? Alles wat we nu doen is nergens goed voor. Tenzij we de geschiedenis niet accepteren zoals deze geweest is. Rutte heeft in een vorige gelegenheid excuses aan onze voormalige kolonie aangeboden. Ook dat was natuurlijk wat raar. Die excuses hadden gedaan moeten worden naar al die ongetrainde jongens die zonodig na een vijf jaar durende oorlog nog eens op pad werden gestuurd voor een strijd die we onmogelijk konden winnen. De Nederlandse inwoners van voormalig Nederlands Indië moesten in die tijd door de verslagen Japanners beschermd worden tegen de Indonesiërs. Zonder hun zouden zij afgeslacht zijn. Dit is overigens iets waar wij de Japanners best dankbaar voor mogen zijn en waar Indonesië natuurlijk nooit excuses voor zal aanbieden. Waarom zouden ze ook? Het is driekwart eeuw geleden gebeurd. Nagenoeg iedereen die dit heeft meegemaakt is allang overleden.