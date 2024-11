Kamerbestuur knorrig omdat afwezige Omtzigt duizenden euro's onkostenvergoeding blijft opstrijken Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1303 keer bekeken • bewaren

NSC-leider Pieter Omtzigt zit al acht weken ziek thuis, maar zonder zich officieel ziek te melden. Dat levert flink wat wrevel op bij een deel van de Tweede Kamer en bij het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Dat meldt het AD. Niet alleen telt de Kamer nu maar 149 leden, ook toucheert Omtzigt nog altijd zijn riante onkostenvergoeding waarop hij bij een officiële ziekmelding geen recht heeft. Die teller staat inmiddels op ruim zesduizend euro.

Het is inmiddels zo'n acht weken geleden dat Omtzigt "om gezondheidsredenen een stap terug" heeft gezet. Wanneer hij terugkomt weet niemand, maar bronnen rond de partij spreken de verwachting uit dat dat "voor kerst" zal zijn. Wat er precies met Omtzigt - medegrondlegger van het huidige extreemrechtse kabinet Wilders - aan de hand is, is ook niet bekend. Een vermoeden is er wel. Omtzigt viel als Kamerlid al eerder langere tijd vanwege een burn-out en het heeft er alle schijn dat hij ook dit keer met deze klachten thuiszit.

Wanneer een Kamerlid zich officieel ziek meldt of met zwangerschapsverlof gaat, dan is dat automatisch voor een periode van minstens zestien weken. In dat geval wordt de vacante zetel gevuld door een nieuw Kamerlid dat ervoor zorgt dat de Kamer op volle sterkte van 150 parlementariërs bezet blijft. Dat is nu niet het geval. Waarom hij zich niet ziek meldt en zich tijdelijk laat vervangen is ook een groot raadsel. "Dat is aan Pieter zelf", zegt plaatsvervangend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven slechts.

Het grootste pijnpunt van Omtzigts langdurige aanwezigheid is het extra geld dat op zijn rekening wordt bijgeschreven voor onkosten die hij nu dus helemaal niet maakt. Het AD maakt een optelsom:

Het gaat allereerst om de verblijfskostenvergoeding. In het geval van Omtzigt, die in Enschede woont, is dat een bedrag van 2724,17 euro netto per maand om bijvoorbeeld hotelovernachtingen in Den Haag te kunnen betalen. Hij zit nu permanent in Enschede. Dat bedrag heeft hij dus niet nodig. Als hij zich ziek had gemeld zou hij overigens wel recht hebben gehad op 500 euro per maand om zijn Haagse kamer te kunnen betalen. Die 1000 euro halen we van het totaalbedrag af.

Daarbij ontvangt Omtzigt 816,67 euro per maand aan ‘reiskostenvergoeding buiten het woon-werkverkeer’. De NSC-leider reist nauwelijks voor zijn werk, dus dat bedrag is ook een netto extraatje voor hem.

Als je alle toeslagen bij elkaar optelt kom je nu al op een bedrag van ruim 6000 euro dat Omtzigt de afgelopen twee maanden bovenop zijn schadeloosstelling, het Kamersalaris van ruim 10.000 euro per maand, ontvangt.

Verder krijgt Omtzigt ook een speciale toelage van 787,25 euro bruto per maand, omdat hij fractievoorzitter is van een fractie met twintig Kamerleden. De dagelijkse taken die bij een fractievoorzitter horen heeft Omtzigt overgedragen aan Nicolien van Vroonhoven. Maar zijn toelage niet. Na twee maanden is dat een bedrag van ruim 1500 euro bruto.