Kamer wil verbod op levend koken kreeften, BBB-staatssecretaris wil eerst nog jaren onderzoek

“Rummenie wil ook weten wat het effect is van alternatieven, zoals verdoving, of het doden van de dieren middels elektrische bedwelming of middels een messteek achter in de kop bij de ogen. PvdD-Kamerlid Ines Kostić noemt het uitstel onacceptabel. "Het ministerie blijft maar rekken en uitstellen. Er wordt weer gerekt door het doen van onderzoeken, terwijl er al heel veel andere landen en restaurants goede alternatieven hebben. Het levend koken moet gewoon per direct stoppen. De Tweede Kamer wil dat al jaren. En nu doen we nogmaals die oproep met een grote Kamermeerderheid."”