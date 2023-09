Kamer steekt stokje voor tariefsverhoging ov, ook benzinesubsidie blijft in stand

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil 1,2 miljard euro uittrekken om de vorig jaar ingevoerde benzinesubsidie in 2024 in stand te houden. Het AD meldt dat VVD, PVV, SP, ChristenUnie, Ja21, BBB, Kamerlid Pieter Omtzigt, SGP, BVNL, Denk en Kamerlid Liane den Haan willen dat het demissionaire kabinet alles op alles zet om de accijnsverhoging tegen te gaan.

De coalitie van pomppopulisten haalt het benodigde geld uit het zogeheten Wopke-Wiebes-fonds. Dit fonds is bedoeld om projecten te financieren die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het geld gaat bijvoorbeeld naar onderwijs of naar projecten om de klimaatcrisis tegen te gaan.

Enkele jaren geleden was de afspraak dat politici moesten afblijven van het geld uit dat fonds, maar daar trekken de pomppopulisten zich niets van aan. Uiterst dubieus, vinden Jesse Klaver (PvdA-GroenLinks) en Jan Paternotte (D66). Inmiddels is het fonds verworden tot een pinmachine van Tweede Kamerleden, constateerden zij donderdag. Kan het “graaifonds”, zoals Paternotte het inmiddels noemt, dan niet beter helemaal worden afgeschaft?

Volgens het AD is er ook een Kamermeerderheid voor het voorstel van PvdA-GroenLinks en ChristenUnie om de aangekondigde tariefsverhoging in het openbaar vervoer tegen te gaan. VVD, D66, CDA, PVV, SP, BBB, Volt en SGP steunen dit voorstel dat overigens aanmerkelijk goedkoper is dan de instandhouding van de benzinesubsidie. De ov-bedrijven krijgen in totaal 420 miljoen euro. Dat bedrag is volgens het AD afkomstig “uit potjes met geld dat nog niet kan worden uitgegeven”.