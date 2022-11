Kamer: Dubbel paspoort ok voor Nederlander in buitenland

11 nov. 2011 - 17:16

Ook al valt het mij zwaar ik hou mijn emotie zo goed het gaat buiten beschouw, ik zal over de groep blijven praten. De groep vreemdelingen, die geboren is uit een van oorsprong Nederlandse moeder, waarvan de moeder op het tijdstip van de geboorte de Nederlandse nationaliteit niet bezat, maar door optie na de scheiding opnieuw verkreeg, maar waar het kind niet in deelde, omdat dit wettelijk niet was toegestaan. Het kind bleef dus de vreemdeling in de gezinssituatie, maar ook in de familie en de samenleving, wat tot psychische gevolgen kan leiden, omdat er voor het kind geen rechtsgelijkheid bestond. Ik heb dan ook een petitie voor alle vergeten Nederlanders gemaakt, die in het vuur van het vreemdelingendebat tot op het bot geraakt worden. Korte beschrijving van de petitie Voor alle vergeten Nederlanders, die geboren zijn uit een van oorsprong Nederlandse moeder, die op het tijdstip van de geboorte Oud-Nederlander was en tijdens het leven van het kind weer Nederlander geworden is, maar waar het kind de vreemdeling bleef in de gezinssituatie. Udo Köllges www.scheidingskinderen.petities.nl Ik hoop dat u deze petitie tekent en doorstuurd!!!

