Kamer bezorgd over nieuwe brokkenpiloot op Landbouw, minister Adema vergroot boerenchaos Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 381 keer bekeken • bewaren

Piet Adema, de Landbouwminister van de ChristenUnie, heeft de Kamer verkeerd geïnformeerd en de boeren voor de gek gehouden. Dat eerste is een politieke doodzonde, dat tweede lijkt politieke zelfmoord. Het draait allemaal om de bizarre omgang van de regering met milieuregels. Nederland belijdt milieubescherming met de mond maar in de praktijk wordt bij overtredingen een oogje toegeknepen, zeker in de agrarische sector. Brussel stond dat lang toe onder wat genoemd wordt een derogatiebeschikking.

Veel beschermingsmaatregelen gelden voor heel Europa omdat de natuur zich nu eenmaal weinig aantrekt van landsgrenzen en om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Europees Commissaris Sinkevičius, verantwoordelijk voor onder meer het milieubeleid van de Unie, besloot in september op dat het afgelopen moest zijn met het Nederlandse gesjoemel. De uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren sinds jaar en dag meer dierlijke mest mogen uitrijden dan boeren in andere EU-lidstaten komt ten einde. Adema kreeg de kans het beleid langzaam om te buigen maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De commissaris stuurde Adema in december een brief om de minister er aan te herinneren.

De Kamer ondervroeg Adema in december kritisch over de gevolgen van de Brusselse beslissing voor zijn beleid maar de minister ontkende dat er een probleem was. "Er is op zich wat ons betreft op dit moment geen reden tot grote zorg," verzekerde hij. Die had er wel moeten zijn want in de brief waarschuwt het Europese dagelijks bestuur dat Nederland al per 1 januari moest gaan voldoen aan strenge regels als de.praktijk niet subiet veranderde.

Adema erkende gisteren al dat hij ‘betreurt’ dat hij de Tweede Kamer niet goed heeft geïnformeerd. ,,Met terugwerkende kracht ben ik van mening dat ik uw Kamer een aanvullend signaal over de zorgen van de Eurocommissaris had moeten geven’’, verklaarde hij in een brief. Want waar de minister dacht boeren extra tijd te kunnen geven om aan de strengere Brusselse mestregels te voldoen, kwam hij van een koude kermis thuis. Voor Nederland geldt nu nog een uitzondering, waardoor hier meer mest mag worden uitgereden dan in andere landen. Brussel dreigt die gunstige uitzonderingsregel op 1 maart in één klap in te trekken.

Kamerleden eisen excuses van de minister. Maar dat is niet het enige. Gevreesd wordt dat de minister, die in oktober speciaal werd aangesteld om de stikstofcrisis te bezweren nadat die zijn voorganger Henk Staghouwer (ook CU) teveel werd, er niet in gaat slagen het zogeheten landbouwakkoord tot stand te brengen. Dat akkoord moet over een paar maanden een uitweg bieden uit de stikstofcrisis die het land verlamt. De politieke tak van het boerenverzet, BBB, reageert ontstemd:

Ook BBB maakt zich grote zorgen over wat ‘het aan diggelen geslagen vertrouwen betekent voor een landbouwakkoord en de gesprekken die daar nog over moeten worden gevoerd’. Caroline van der Plas: ,,We zetten in Nederland steeds een stap vooruit en twee stappen achteruit, lijkt het wel met het handelen van deze overheid.’’

Het gaat in dit geval om een bufferstrook van 3 meter langs sloten. Boeren mogen daar geen mest meer op dumpen. Zo wordt getracht de vervuiling van het water en de rest van het milieu tegen te gaan. Boerenorganisaties stellen dat die stroken al zijn ingezaaid en dat niet bemesten leidt tot een lagere opbrengst. Milieubeschermers vrezen het ergste, schrijft de Volkskrant.