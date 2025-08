Kamala Harris zag alles van Trump aankomen, behalve de complete overgave aan hem

Voormalig vicepresident en presidentskandidaat Kamala Harris had weinig goede woorden over voor de Amerikaanse politiek tijdens haar eerste interview na de verkiezingen van 2024. In The Late Show with Stephen Colbert sprak Harris haar verbazing uit over hoe snel velen binnen het politieke systeem “gecapituleerd” hebben voor Donald Trump. Ze wees vooral naar Republikeinse Congresleden, die volgens haar passief blijven terwijl Trump alle macht naar zich toe trekt. “Ze doen alsof ze gewoon de storm uitzitten, maar zijn in feite willoos,” aldus Harris.