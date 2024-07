Kamala Harris maakt indruk met eerste speech Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 64 keer bekeken • bewaren

Kamala Harris, die na het terugtreden van Joe Biden in de race is om de volgende president van de Verenigde Staten te worden, heeft veel indruk gemaakt met haar eerste speech. Ze prees Joe Biden voor wat hij in de afgelopen jaren bereikt heeft. "In slechts één termijn heeft hij al meer bereikt dan de meeste presidenten in twee termijnen."

Ze vertelde haar gehoor in Wisconsin dat ze inmiddels voldoende steun heeft van de partij om de nominatie in de wacht te slepen. Harris beloofde dat ze zal werken aan de eenheid binnen de partij zodat ze in november de verkiezingen gaat winnen. Het publiek scandeerde 'We're not going back', een kreet die zowel duidelijk maakt dat ze verworvenheden en vrijheden van Amerikaanse burgers zal verdedigen als dat het een verwijzing is naar de leuze van haar tegenstander die belooft dat hij het verleden tot leven zal wekken. Trump maakte in zijn vorige termijn de facto een einde aan het recht op abortus voor vrouwen. Daardoor worden vrouwen die ongewenst zwanger raken nu, net als vroeger, door de staat verplicht een draagtijd van negen maanden te ondergaan. Het recht op abortus is voor veel kiezers een zeer belangrijk thema.

"Bij deze verkiezingen gaat het uiteindelijk om de vraag in wat voor land we willen leven," verklaarde Harris. "Willen we leven in een land van vrijheid, compassie en recht, of in een land van chaos, angst en haat? En het mooie van nu is, we hebben allemaal de macht om antwoord te geven op die vraag."

Ze ging ook in op Trump en de extremistische agenda Project 2025 die in zijn partij is ontwikkeld om de democratische rechtsstaat te ontmantelen. Trump zegt officieel dat niet te steunen maar ondertussen passen zijn plannen daar naadloos in, zoals het korten op sociale zekerheid en betaalbare gezondheidszorg en het verlenen van belastingvoordelen aan de superrijken.

Harris verwees naar haar jarenlange ervaring als openbaar aanklager waarbij ze misdadigers voor de rechter sleepte. "Ik heb met allerlei soorten wetsovertreders te maken gehad. Jagers die vrouwen misbruikten, fraudeurs die consumenten oplichtten en bedriegers die de regels overtraden met het oog op hun eigen gewin. Dus geloof me als ik zeg: ik ken het type dat Donald Trump is".