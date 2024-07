Kamala Harris kan vernietigend anti-Trump-spotje uit 2020 gewoon opnieuw gebruiken

Kamala Harris kan tijdens haar campagne voor het presidentschap zonder problemen een spotje recyclen dat ze al in 2020 opnam. In de attack valt Harris, die destijds ook opging voor de Democratische presidentskandidatuur, Donald Trump frontaal aan. “Zij vervolgde seksuele roofdieren, hij is er een”, zo luidt een van oneliners waarmee de voormalige openbaar aanklager Harris in de video wordt vergeleken met Trump.