Kamala Harris: Ja, Donald Trump is een fascist

Dat de Amerikaanse democratie in gevaar is bij een nieuw presidentschap van Donald Trump, daarover is men het binnen de Democratische partij al lang eens. Daarvoor word ook herhaaldelijk gewaarschuwd. Dat Donald Trump een fascist is, daarover waren de Democraten toch iets minder uitgesproken. Tot nu toe. Tijdens een radiointerview beaamde presidentskandidaat Kamala Harris dat inderdaad, Trump de belichaming is van een nieuwe fascistische stroming.

Het interview vond plaats met Charlamagne Tha God, een invloedrijke presentator die maandelijks zo'n acht miljoen - voornamelijk Zwarte - luisteraars heeft. Harris begon het interview voorzichtig en zei dat Amerikanen bij de komende verkiezingen de keuze hebben uit twee totaal verschillende richtingen en visies voor het land, waarbij ze een poging deed haar eigen visie bondig te schetsen. Daarop antwoordde Charlamagne: "En de andere richting is fascisme. Waarom kunnen we dat niet gewoon zeggen?" Harris verspilde geen tijd en zei direct: "Ja, dat kunnen we inderdaad zeggen."

Hoewel critici van Trump en zijn MAGA-beweging al langer op de fascistoïde tendensen wijzen, zijn Democratische politici daar terughoudender mee. Dat wordt dankzij Trump zelf wel steeds moeilijker. In deze nieuwe poging van Trump om president te worden, is hij nóg openlijker racistisch dan tijdens vorige campagnes. Dat zijn achterban, mede gevoed door Trumps eigen opruiende woorden, na de vorige verloren verkiezingen het Amerikaanse Capitool bestormden om een staatsgreep te plegen, hindert Trump ook totaal niet. Al vaker heeft hij deze campagne gezegd niet te kunnen garanderen dat er geen geweld losbarst als hij opnieuw verliest. Ook zinspeelt hij steeds vaker op het arresteren en opsluiten van politieke tegenstanders als hij wel wordt verkozen.