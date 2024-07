Kamala Harris heeft genoeg steun en kan zich klaarmaken voor strijd tegen Trump

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft genoeg gedelegeerden achter zich weten te scharen voor de Democratische presidentiële nominatie . Dat maakte ze zelf bekend. Persbureau Associated Press (AP) bevestigde de claim op basis van een eigen onderzoek. Harris moet nu alleen nog formeel genomineerd worden om het op te nemen tegen Donald Trump in de presidentsverkiezing op 5 november.

De telling is onofficieel, aldus AP, omdat het Democratische afgevaardigden nog vrij staat om te stemmen op de kandidaat van hun keuze bij een online stemming. Toch zegt Harris in een verklaring via X dat ze ernaar uitkijkt om binnenkort de nominatie formeel te aanvaarden. Een tegenkandidaat heeft zich vooralsnog ook niet gemeld.