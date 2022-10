Kalm aan met die natuur! En rap een beetje!

10 jun. 2015 - 9:48

De grafiekjes zeggen me helaas niet zo veel. De rechte lijn bij de zwijnengrafiek impliceert dat een goed of slecht mastjaar is afgevlakt of geheel buiten beschouwing is gelaten, dat vind ik merkwaardig. Eveneens ontbreken de migratiecijfers, toch ook niet onbelangrijk. Vervolgens zie je dat de edelherten en damherten in de Oostvaardersplassen de helft van het aantal jongen krijgen in vergelijk met de Veluwe. Of alleen de jacht daar debet aan is wordt echter niet duidelijk uit de grafiek, wel is uit jaarlijkse tellingen van SBB op te maken dat de populatie slinkt. Nu zijn beide gebieden in beheer, de Oostvaardersplassen eigenlijk als een extensief veeteeltgebied en de Veluwe is zeer versnipperd en bovendien geen natuurlijk habitat voor het edelhert. Het damhert is daarnaast een exoot en komt van nature niet in Nederland voor. Het lijkt me al met al wat voorbarig om tot de conclusie te komen dat afschot meer onbalans geeft. Het kan, maar wordt uit de aangedragen gegevens voor mij niet duidelijk. Daarnaast stipt het artikel de ganzenproblematiek nog even aan, waarbij als verklaring wordt gegeven dat eeuwenlang de boer met zijn hond de ganzen verjoeg. Echter, de explosieve groei van het aantal ganzen is pas een 15 jaar aan de gang, dus dit kan nooit de enige reden zijn. In 2014 vlakte de groei duidelijk af, voor de jagers een reden te claimen dat ze succes hadden met de bestrijding, maar dit is natuurlijk ook discutabel. De tellingen zelf overigens, gedaan door SOVON, staan bij geen van de partijen ter discussie. Overigens is het niet alleen de boer die kostenderving heeft waarom het aantal ganzen volgens sommigen zou moeten worden verminderd. Ook in natuurgebieden kunnen ganzen voor schade zorgen, niet zozeer economisch maar er vindt een duidelijke afname in diversiteit plaats. Wanneer, zoals in het artikel aangegeven, met lasers zou worden gewerkt zou dit voor extra druk op de natuurgebieden kunnen zorgen daar deze methode daar niet kan worden toegepast, natuurlijk is het wel een uitstekende methode in de buurt van Schiphol. Hoewel, ganzen zijn intelligent en zullen zeker gewenning laten zien.