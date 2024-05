Kabinetten staan uitbuiting van arbeidsmigranten toe

Het afschaffen van de wettelijke uitzendvergunning door het VVD/PvdA-kabinet in 1998 heeft de weg vrijgemaakt, voor onderbetaling van uitzendkrachten. Met name arbeidsmigranten uit Oost-Europa werden onder CAO ingezet. CDA-minister Donner verwachte dat er hooguit 18.000 arbeidsmigranten zouden komen. Het zijn er bijna een miljoen.

Donner stelde de grenzen eerder open dan ons omringende landen. Er werden geen maatregelen genomen om uitbuiting te voorkomen. Integendeel, er werd bezuinigd op de arbeidsinspectie. Uitbuiting vond en vindt plaats door CAO en wetten te ontduiken. Het gevolg is dat Nederlandse werknemers worden verdrongen. Dat gebeurde ook bij scheepswerven in Groningen.

Door rechtszaken aangespannen door FNV, werd de CAO verplicht. De Nederlandse werknemers waren echter al verdrongen. De slechte huisvesting is ook een probleem dat door profiterende uitzendbureaus en inlenende werkgevers op de maatschappij wordt afgewenteld. De wet (Wet terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) die paal en perk moet stellen, is inmiddels (onder applaus van de uitzendwerkgevers) uitgesteld tot 2027. De kabinetten vanaf Lubbers' CDA tot nu, zijn schuldig aan het laten voortbestaan van misstanden met uitzendkrachten. Kabinetten die veelal gedomineerd werden door het CDA en de VVD en met korte perioden van PvdA met CDA of VVD.