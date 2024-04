'Kabinetsformatie is vóór 6 juni afgerond'

Haags duider Peter Kee is er van overtuigd dat er vóór 6 juni een kabinet van PVV-VVD-NSC-BBB is. "Er is best al op veel punten overeenstemming bereikt. De informateurs sluiten het uitroepen van een asielcrisis om Wilders tevreden te stellen ook niet uit." Kee meende iets te lezen in de ogen van informateur Van Zwol waarop Van Jole opmerkt dat deze van sterrenbeeld Ram is en dat daarmee in tegenspraak is. Overigens is Van Zwol een Waterman maar die kennis heeft Kee niet paraat.