Kabinetscrisis nabij: VVD en CU op ramkoers over asielwet

Het kabinet stevent af op een crisis nu VVD en ChristenUnie op ramkoers liggen over de asielwet. Dinsdag vloog premier Mark Rutte speciaal terug vanuit Egypte om – heel ongebruikelijk – een fractievergadering van de VVD bij te wonen, waar hij de xenofobe angst van zijn partij en achterban probeerde te bezweren. CU-leider Segers laat ondertussen weten dat een VVD-blokkade van de wet onacceptabel is.

Het wetsvoorstel zelf, notabene van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), moet gemeenten verplichten asielzoekers op te nemen zodat die evenredig verspreid worden over het land. Een verzoek van de burgemeesters verzameld in het Veiligheidsberaad zelf. Daar ging het de VVD echter niet om. Die partij vindt vooral het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt te hoog en wil dat het kabinet harde garanties geeft dat die aantallen omlaag gebracht worden. Mark Rutte ging daarin mee en bezwoer de VVD-fractie dat het kabinet dat inderdaad van plan is.

CU-leider Gert-Jan Segers zei dinsdag expliciet dat de wet voor verplichte asielopvang niet mag worden gekoppeld aan nieuwe maatregelen om de instroom van asielzoekers tegen te gaan. “Bij een negatieve uitkomst hebben we echt een probleem in de coalitie”, aldus Segers die ook zei een nee van de VVD te niet accepteren. “Wij hebben hier wekenlang over gesproken, we hebben die wet gewoon nodig.”