Kabinet zoekt naarstig zondebok voor energiecrisis Opinie Vandaag

Christian Jongeneel Schrijver

Nu de Straat van Hormuz gesloten blijft en de olievoorraden opraken, dreigt binnen een of twee maanden een zware energiecrisis. Het kabinet gaat daarom op zoek naar een zondebok.

“Op de internationale politieke situatie hebben we geen grip en op de nationale energietransitie ook niet”, aldus premier Rob Jetten tijdens zijn wekelijkse persconferentie. “Daarom is het belangrijk nu alvast maatregelen te onderzoeken om de schuld op anderen af te kunnen schuiven.”

Bronnen nabij het kabinet bevestigen dat meerdere opties in beeld zijn. Bovenaan de lijst staan asielzoekers. Met name de VVD zou aandringen op deze beproefde methode. AZC’s zouden verantwoordelijk zijn voor tien procent van het totale energieverbruik van Nederland, omdat gelukszoekers te lang douchen. “Als we het maar vaak genoeg herhalen, gaan mensen het vanzelf geloven en wordt dit narratief bewezen acceptabel als excuus voor iedere vorm van inertie”, aldus een memo dat circuleert in regeringskringen.

Blunder

Tweede op de lijst van potentiële zondebokken staat de linkse elite. Wanneer deze zich niet jarenlang verzet had tegen de bouw van nieuwe kerncentrales, zou Nederland nu niet zo afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, luidt de redenering. Jetten testte deze zwarte piet uit tijdens de persconferentie: “D66 is altijd een groot voorstander geweest van kernenergie. Als het aan ons had gelegen hadden we al lang nieuwe centrales gehad. Deze strategische blunder komt echt volledig voor rekening van GroenLinks. Schandalig hoe deze partij keer op keer onze economie de greppel in rijdt.”

Jetten kreeg bijval van zijn gedoogpartner Gidi Markuszower: “Alles valt uiteindelijk terug te leiden naar de omvolkingsinspanningen van de linkse hagedissen, maar laten we de ogen wel op de bal houden. Het zijn vooral de Palestijnen die de warme douches in de AZC’s 24/7 aanzetten om ons naar de verdoemenis te helpen. Die moeten we gewoon afknallen. Bovendien zijn zij de aanstichters van deze hele situatie. Overal waar Palestijnen zijn, zie je oorlog en verwoesting. Kijk maar naar Gaza en de West Bank. Dit soort lui moet je niet naar Nederland halen. Overigens, waar ik afknallen zei, bedoelde ik door de marechaussee vredig laten inslapen. En van de woorden ‘omvolking’ en ‘hagedissen’ zeg ik bij deze spijt te hebben, dus daar kan niemand me meer op aanspreken.”

Volgens de woordvoerder van de linkse elite, Jesse Klaver, had Nederland ook meer kunnen inzetten op duurzame energie om minder afhankelijk te worden van fossiel. VVD-leider Dilan Yesilgöz sprak schande van dit weerwoord: “In het licht van een zware crisis als deze zou het politici sieren wanneer zij zich achter de regering scharen in plaats van polarisatie aanjagen. We moeten nu echt kiezen voor het eerlijke verhaal en de asielcrisis niet langer negeren.”

Meer over: opinie , satire