Kabinet zet lachgas per 1 januari op lijst met verboden middelen

“De wet is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, maar de Raad van State had twijfels. In juli vroeg de Raad van State zich af of het onderscheid tussen recreatief gebruik en medisch gebruik wel duidelijk genoeg is vastgelegd en adviseerde dit apart af te bakenen. Maar dat neemt tijd in beslag en het kabinet kiest er vanwege de risico's van lachgas nu toch voor recreatief gebruik per 1 januari te verbieden.”