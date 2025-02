Kabinet zet Eerste Kamer met truc voor blok bij afschaffing dividendbelasting Actueel • 12-09-2018 • leestijd 1 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

Om de afschaffing van de dividendbelasting door de Eerste Kamer te krijgen, gaat het kabinet een truc toepassen. Dat onthulde parlementair journalist Peter Kee in de wekelijkse rubriek die hij samen met Francisco van Jole vult bij De Nieuws BV. De omstreden maatregel, die op veel weerstand in de politiek en samenleving kan rekenen, wordt naar de senaat gestuurd als onderdeel van een totaal nieuw belastingplan. Als de senaat de afschaffing afkeurt dan wordt daarmee het hele plan, dat ook tal van populaire maatregelen bevat, weggestemd.

Toepassing van de methode is saillant, zo legt Kee uit, omdat verantwoordelijk minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) als senator fel tegenstander was van de parlementaire truc.

Het duo bespreekt ook het debat met staatssecretaris Mark Harbers (VVD) die dit weekend na lang aarzelen besloot dat de kinderen Lili en Howick in Nederland mogen blijven. Van Jole viel op hoe Bram van Ojik van GroenLinks het D66-Kamerlid Maarten Groothuizen tot een zachter beleid tracht over te halen. De coalitie wil de regels voor het Kinderpardon niet verruimen want die staan in beton gegoten in het regeerakkoord. De GroenLinkser probeert daarop D66 over te halen tot een ruimhartiger toepassing van de regels zonder die te veranderen. Zijn opponent geeft geen sjoege.