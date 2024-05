Kabinet Wilders-I jaagt studenten de afgrond in Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 255 keer bekeken • bewaren

Als het nieuwe hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB wordt doorgevoerd, zorgt dat voor veel problemen bij studenten en hoger onderwijsinstellingen. Er is veel mis met het akkoord en al helemaal op het gebied van hoger onderwijs. De solidariteit jegens studenten verdwijnt volledig en de schuld van veel problemen wordt onnodig neergelegd bij de buitenlandse student. Het akkoord erkent weliswaar dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de toekomst, zoals de beschikbaarheid van onderwijs, maar de oplossing in de vorm van “maatregelen die mensen direct in de portemonnee merken”, treffen de student keihard en bieden niets meer dan een onvrije, stressvolle studietijd.

Anti-buitenlandse student en langstudeerboete

Vrijheid van onderwijs? Bij kabinet Extreemrechts-I blijkt dat een lastig iets, al helemaal in het hoger onderwijs. Voor buitenlandse studenten wordt het studentenleven in Nederland zo moeilijk mogelijk gemaakt. Zij krijgen te maken met een numerus fixus, een beperking tot het verkrijgen van een basisbeurs en verhoging van het collegegeld voor niet-EU studenten. Dit gaat lijnrecht in tegen de belofte van “bestaanszekerheid” waar Pieter Omtzigt zijn hele campagne op heeft gebouwd.

Daarnaast introduceert het akkoord vanaf 2026 een langstudeerboete. Deze boete houdt in dat eenieder die meer dan één jaar langer uitloopt met de studie dan volgens dit nieuwe kabinet nodig is, fors meer gaat betalen. Rijksbijdrages worden voor de hoger onderwijsinstellingen namelijk verminderd door dit kabinet. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dan een extra bedrag van 3000 euro per langer studerende student teruggevorderd door middel van hoger collegegeld.

Prestatiedruk en opgejaagde studenten

Deze boete op langer studeren plaatst een enorme financiële druk op studenten. Het straft de student die om legitieme redenen langer over zijn studie doet. Denk daarbij aan fysieke en mentale gezondheidsproblemen, vervelende persoonlijke omstandigheden of de noodzaak om te werken naast de studie. Kabinet Extreemrechts-I herintroduceert met de langstudeerboete een anti-solidair en slecht idee. 79% van de studenten kampt volgens cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut nu al met een enorme prestatiedruk. Het oplossen van dit probleem wordt met dit anti-studentenkabinet nog lastiger.

Daarbij zullen studenten zich nu ook gedwongen voelen om sneller door hun studie heen te jagen, wat ten koste gaat van de betrokkenheid van studenten bij overige academische en extracurriculaire activiteiten. Dit terwijl de verbondenheid van studenten met universiteiten al langer terugloopt. Elke verkiezing in het hoger onderwijs toont dit aan door de extreem lage opkomst. Een studietijd hoort meer te zijn dan alleen maar studeren, het is een tijd waarin je je ontwikkelt als mens. Maar dit fopkabinet lijkt studenten vooral te zien als robots die je zo snel mogelijk aan het werk moet zetten.

Ongelijkheid en toegankelijkheid

Daarnaast is het natuurlijk lachwekkend dat een kabinet met Pieter Omtzigt, de zelfbenoemde voorvechter van bestaanszekerheid, voor meer ongelijkheid gaat zorgen in het hoger onderwijs. De financiële lasten en verhoogde druk door de langstudeerboete gaan het hoger onderwijs namelijk minder toegankelijk maken voor studenten uit lagere inkomensgroepen. Deze maatregel vergroot de ongelijkheid en belemmert de toegang tot het hoger onderwijs voor velen. Dit is een ernstige bedreiging voor de academische toekomst van heel Nederland. De langstudeerboete gaat rechtstreeks in tegen de kernwaarden van gelijke kansen en toegankelijkheid die we in Nederland juist moeten koesteren.