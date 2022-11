Kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen in Zeeuwse Borssele

Het kabinet maakt 5 miljard euro vrij om te beginnen met de bouw van twee kerncentrales in Borssele. De kosten van die centrales zullen uiteindelijk een veelvoud bedragen. Het kabinet wil de centrales in de Zeeuwse plaats neerzetten omdat daar al een kerncentrale staat. Uiteindelijk moet tot 15 procent van de elektriciteit afkomstig zijn van kernenergie, meent het kabinet. Het nieuws is nog niet officieel bekendgemaakt maar gelekt naar RTL Nieuws.

Ook is het kabinet van plan de enige bestaande kerncentrale van Nederland, ook in Borssele, nog langer open te houden. De sluitingsdatum van die reactor staat nu gepland in december 2033, maar het kabinet treedt de komende tijd in overleg met onder meer de aandeelhouders om afspraken te maken over het verlengen van de levensduur. Volgens het kabinet kan de verlenging van de levensduur een 'belangrijke overbrugging' zijn naar de bouw en ingebruikname van de nog te bouwen kerncentrales.