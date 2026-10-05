Kabinet wil totaalverbod mobielgebruik voor scholieren Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 155 keer bekeken • Bewaren

Willemijn Aerdts (D66), staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit, wil per 1 januari het gebruik van mobiele telefoons in het basis- en middelbaar onderwijs in de ban doen. Scholieren moeten hun toestellen aan het begin van de lesdag inleveren of in een kluis opbergen en krijgen die pas aan het einde van de lesdag weer terug. Tot nu toe was het gebruik van telefoons in de pauzes wel toegestaan. Het gaat overigens niet om een wettelijk verbod maar om een dringend advies.

De NOS meldt:

Het kabinet maakt zich, net als veel ouders en andere instellingen, zorgen over het toenemende online gebruik van Nederlandse kinderen en jongeren. Op school worden kinderen afgeleid en kunnen zij zich slechter concentreren. Voor ouders thuis blijkt het bijvoorbeeld lastig om het urenlange scrollen van hun kinderen aan banden te leggen. Door de verslavende algoritmes en automatisch afspelende video's blijkt het heel lastig om de telefoon weg te leggen en zijn dagelijkse schermtijden van zo'n 5 tot 6 uur niet ongewoon. Deskundigen waarschuwen al langer voor de negatieve gevolgen van overmatig schermgebruik, zoals slaapproblemen, bijziendheid en depressiviteit. Verder is het onduidelijk wat jongeren precies bekijken en is er slecht zicht op cyberpesten of andere onverkwikkelijke zaken.

Het kabinet gaat ook de kinderarbeid binnen zogeheten vlogfamilies aanpakken waarbij het kroost wordt ingezet om inkomen te vergaren via bijvoorbeeld reclamemaken. Online content van kinderen jonger dan 15 jaar wordt voortaan beoordeeld aan de hand van de wet op de kinderarbeid waarin strenge beperkingen zijn vastgelegd. De maatregelen zijn onderdeel van een breder pakket om de verwoestende praktijken en bijwerkingen van Big Tech een halt toe te roepen.